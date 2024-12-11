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11:02, 11 декабря 2024Из жизни

Женщина начала питаться едой из мусорных баков и сэкономила миллионы рублей за четыре года

В Австралии женщина начала питаться едой из мусорных баков ради экономии денег
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Мельбурне, Австралия, 37-летняя женщина четыре года питалась едой из мусорных баков возле супермаркетов ради экономии денег и продуктов. Своим опытом она поделилась с The Sun.

В феврале 2019 года Сахар Халили устроилась работать в пекарню магазина. Там она осознала, сколько еще не испортившейся еды выбрасывают каждый день. «Австралийцы выкидывают 7,6 миллиона тонн продуктов питания каждый год, 70 процентов из которых вполне съедобны», — рассказала она, сославшись на статистику организации «спасения» продуктов OzHarvest.

Женщина начала искать способы бороться с этим и случайно наткнулась на группу дампстер-дайверов — людей, роющихся в мусорных баках и забирающих из них разные предметы. Они считают, что человек вполне может полноценно питаться исключительно выброшенными продуктами, и Халили решила пожить так же. Раньше, по словам женщины, она тратила на еду по 75 фунтов стерлингов (9,5 тысячи рублей) в неделю. Дампстер-дайвинг сэкономил ей 16 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей) за четыре года.

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Опытные дампстер-дайверы объяснили Халили, как рыться в мусорных контейнерах, не нарушая закон. Также они рассказали ей, что нужно всегда смотреть на срок годности продуктов, проверять их вакуумную упаковку и тщательно мыть. Первый «заплыв» женщины, по ее словам, подарил ей трехнедельные запасы еды. Как рассказывает Халили, она находила йогурт, мороженое, стейки лосося, сыр бри, свежие кабачки и груши.

Халили объяснила, что съедобных находок в какой-то момент стало так много, что она начала угощать ими друзей. Сначала, по словам женщины, они боялись пробовать ее блюда, но потом оценили их вкус. Она даже создала в Мельбурне целое сообщество. «Невероятно, но в 2022 году мы спасли 152 килограмма еды от свалки», — отметила Халили.

Ранее сообщалось, что блогерша из Китая Конг Юйфэн решила тратить как можно меньше денег и для этого стала питаться только кормом для свиней. Сотрудник компании по производству свиного корма объяснил, что хотя их продукция не вредна для людей, она просто не усваивается в организме человека.

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