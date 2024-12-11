Живущая в США блогерша из России назвала минус крупнейшего американского города

Живущая в США блогерша Могилко заявила, что в Сан-Франциско часто грабят машины

Российская блогерша Марина Могилко, живущая в США, назвала минус одного из крупнейших американских городов. В видео, опубликованном на ее YouTube-канале, она заявила, что в Сан-Франциско часто грабят машины.

«Мне нравится, что в Tesla багажник предназначен для Сан-Франциско», — отметила Могилко и показала, что в автомобиле есть скрытый отсек багажника для хранения вещей. «Тут же стекла жутко бьют, а тут ты все спрятал в такой отсек, закрыл, и все — преступник ничего не увидит», — пояснила блогерша.

Ранее Могилко назвала минусом США питание в американских школах. Блогерша вспомнила, как однажды она стала свидетельницей того, как на завтрак учащимся выдавали маффин, обезжиренное молоко и фрукт. Она сочла такой завтрак нездоровым.

До этого блогерша раскрыла разницу между американскими и российскими зрителями. Могилко заявила, что ее русскоязычные подписчики более общительные.