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08:25, 11 декабря 2024Экономика

Значительная часть россиян запланировала работать в новогодние праздники

Почти 40 % россиян сообщили о планах работать в новогодние праздники
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Значительная часть россиян планирует работать в новогодние праздники — как следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка», на которые ссылается ТАСС, речь идет о 39 процентах из 3,5 тысячи опрошенных.

При этом 12 процентов заявили, что будут не только работать, но и подрабатывать, отмечается в материалах.

Исключительно на подработку рассчитывает еще 10 процентов респондентов. Абсолютное большинство (80 процентов) собирается получать дополнительный заработок по гибкому графику, а в списке наиболее популярных у таких граждан сфер занятости оказались вакансии для подработки водителями и курьерами (по 11 процентов), а также администраторами (7 процентов) и аниматорами (6 процентов).

Ранее в среду стало известно, что только 9 процентов работодателей в РФ планируют выплатить всем своим сотрудникам 13-ю зарплату в 2024 году. Еще 10 процентов намерены «действовать выборочно» в этом вопросе,

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