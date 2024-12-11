Звезда «Слова пацана» захотел записать трек с культовым рэпером

Актер Леон Кемстач заявил, что хочет записать трек с Бастой и HammAli & Navai

Актер Леон Кемстач, известный по роли в нашумевшем сериале «Слово пацана», сообщил, что хотел бы записать музыкальные треки с Василием Вакуленко, выступающим под псевдонимом Баста, а также с группой HammAli & Navai. Об этом артист рассказал в интервью kp.ru.

Леон признался, что пока вряд ли может рассчитывать на фит с культовым хип-хоп исполнителем, так как только недавно начал свою музыкальную карьеру.

«Очень хотелось бы записаться с Бастой или HammAli & Navai, люблю их творчество. Но понимаю, что это уже большие артисты, а я только делаю первые шаги. На создание альбома у меня ушло около восьми месяцев, это кропотливая работа», — рассказал Кемстач.

Известно, что свой дебютный альбом «Дневник любви» звезда «Слова пацана» выпустила в начале декабря 2024 года. Леон работал над пластинкой вместе с продюсером и композитором Игорем Крутым, а тексты песен, как сообщается, писал сам.

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