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12:47, 12 декабря 2024Россия

44-летнюю россиянку сковали смертельные судороги при попытке попить воду

Shot: жительницу Михайловки сковали смертельные судороги при попытке попить воду
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Жительницу города Михайловка Волгоградской области сковали смертельные судороги при попытке попить воду. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 44-летняя россиянка обратилась к медикам из-за начавшейся гидрофобии. При виде жидкости несчастную охватывала паническая атака. Врачи пояснили, что подобный симптом — следствие развивающегося бешенства в организме.

Тогда женщина вспомнила, что недавно ее укусила лиса, в течение нескольких дней россиянку ничего не беспокоило, в больницу она не пошла.

Пациентку успели госпитализировать, однако болезнь стремительно прогрессировала и спасти женщину не удалось.

Специалисты рассказали, что при заражении бешенством люди боятся воды настолько, что даже не могут ее пить, а при любой попытке утолить жажду у них начинаются судороги, панические атаки и спазмы мышц гортани. Из-за этого они страдают от обезвоживания организма.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двух 16-летних студенток нашли без сознания посреди улицы. По предварительным данным, россиянки отравились сильнодействующими лекарствами.

ЖЗЛ
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