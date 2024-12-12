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18:22, 12 декабря 2024Ценности

53-летняя ведущая похвасталась непристойным подарком на Рождество

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @noholdenback

Популярная британская ведущая Аманда Холден похвасталась непристойным подарком на Рождество. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлена коробка. На размещенных кадрах видно, что внутри нее находятся накладки для сосков, оформленные зелено-красными кисточками.

«Счастливого Рождества», — подписала телезвезда фото.

В ноябре сообщалось, что Аманда Холден в облегающем наряде появилась на благотворительном гала-вечере в Лондоне. Тогда ведущая предстала на красной дорожке в бордовом длинном платье со шлейфом и вырезом под грудью.

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