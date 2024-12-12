Бастрыкина поразила жестокость киевского режима на новых российских территориях

Бастрыкин: СК расследовал почти 500 дел о преступлениях Киева на Донбассе

Следственный комитет (СК) России расследовал почти 500 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирных граждан. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в Минске перед международной конференцией, приуроченной к принятию Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, передает РИА Новости.

По его словам, он поражен жестокостью, проявленной к женщинам, старикам, детям на территории новых российских регионов, «без всякого смысла, без всякой военной необходимости». Преступления, совершенные киевским режимом с 2022 года, следователи квалифицируют как геноцид, как преступление против мира и человечества, отметил Бастрыкин.

Он указал, что суды очень оперативно выносят приговоры, причем очень суровые: 25 лет, пожизненно.

Ранее 12 декабря сообщалось, что глава СК вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ведомственную медаль «За верность служебному долгу».