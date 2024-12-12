Глава СК России вручил Лукашенко медаль

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ведомственную медаль «За верность служебному долгу». Об этом сообщает пресс-служба СК в Telegram.
Кроме того, на встрече с Бастрыкиным белорусский лидер заявил, что ведомства республики и России будут действовать вместе. По его словам, речь идет о подготовке специалистов, обмене опытом и совместных действиях.
Глава российского СК также назвал цель своего визита в Белоруссию. Он заявил, что прибыл в республику для подведения итогов работы двух ведомств на совместной коллегии.