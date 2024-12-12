Глава СК России вручил Лукашенко медаль

Глава СК России Бастрыкин вручил Лукашенко медаль «За верность служебному долгу»

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ведомственную медаль «За верность служебному долгу». Об этом сообщает пресс-служба СК в Telegram.

Кроме того, на встрече с Бастрыкиным белорусский лидер заявил, что ведомства республики и России будут действовать вместе. По его словам, речь идет о подготовке специалистов, обмене опытом и совместных действиях.

Глава российского СК также назвал цель своего визита в Белоруссию. Он заявил, что прибыл в республику для подведения итогов работы двух ведомств на совместной коллегии.