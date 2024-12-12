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08:15, 12 декабря 2024Силовые структуры

Четырех участников ОПГ осудят за нападение на российских бизнесменов и расправу

В Хабаровске участники ОПГ предстанут перед судом за нападения на бизнесменов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников преступной группы (ОПГ), которые нападали на бизнесменов и расправились с одним из них. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в декабре 2023 года мужчины напали на сына владельца продуктового магазина в Хабаровске. Злоумышленники избили его, забрали деньги из торговой точки, а также похитили телефон и ключи от квартиры потерпевшего. Проникнув в жилище, они украли деньги и драгоценности на сумму более трех миллионов рублей.

Кроме того, в феврале 2024 года участники ОПГ напали на владельца автомоечного комплекса в Хабаровске и похитили у него ключи от дома. Проникнув в жилище, они избили бизнесмена и его супругу, а затем похитили деньги и драгоценности на сумму свыше 7,8 миллиона рублей. Потерпевший не выжил.

Сейчас злоумышленникам предъявлено обвинение по статьям о разбое и расправе. Дело будет рассматривать Хабаровский краевой суд.

Ранее в Казани сотрудники силовых структур задержали двух бизнесменов, причастных к организации заказной расправы над конкурентом в 1999 году.

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