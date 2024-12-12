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20:27, 12 декабря 2024Мир

Генсек НАТО оценил отношения между альянсом и Россией

Рютте: Россия и НАТО не пребывают ни в состоянии мира, ни в состоянии войны
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

В настоящее время Россия и НАТО не пребывают ни в состоянии мира, ни в состоянии войны. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

«Мы не находимся в состоянии войны, но мы также не находимся в состоянии мира», — отметил Рютте.

При этом генсек НАТО добавил, что не видит со стороны России угрозы в адрес какой-либо страны, входящей в альянс.

Ранее Рютте заявил, что усиление Североатлантического альянса не повышает напряженность в мире, так как блок якобы является оборонным.

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