Генсек НАТО оспорил повышение напряженности в мире из-за альянса

Генсек НАТО Рютте: альянс не повышает напряженность в мире, так как он оборонный

Усиление НАТО не повышает напряженность в мире, так как блок якобы является оборонным. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Я не согласен с этим, потому что, прежде всего, мы оборонный альянс... Но Россия может начать пытаться атаковать нас», — заявил Рютте, комментируя вопрос причастности НАТО к повышению напряженности на мировой арене.

Генсек альянса добавил, что НАТО старается не допустить риск военного столкновения с Россией.

Ранее Рютте заявил, что в данный момент прямая угроза со стороны России в адрес какой-либо страны НАТО отсутствует.