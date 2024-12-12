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17:42, 12 декабря 2024Мир

Генсек НАТО заявил об отсутствии угроз со стороны России

Генсек НАТО Рютте: угроз со стороны России кому-либо из членов альянса нет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Угроз кому-либо из членов Североатлантического альянса со стороны России нет, но НАТО все равно необходимо укреплять оборону. Об этом заявил генсек военного блока Марк Рютте, передает Reuters.

«Это правда, что в данный момент прямая угроза со стороны России кому-либо из 32 членов НАТО отсутствует», — отметил генсек.

По словам Рютте, альянс «не готов к угрозам», с которыми якобы может столкнуться со стороны России в ближайшие годы, и призвал повысить расходы стран — участниц НАТО на оборону.

Ранее стало известно, что в НАТО начали обсуждения о необходимости стран — участниц альянса повысить траты на оборону военного блока до 3 процентов от ВВП. Отмечается, что новые обязательства будут официально согласованы на саммите венного блока в 2025 году.

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