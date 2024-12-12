Генсек НАТО раскрыл число погибших в конфликте на Украине

Рютте: более миллиона человек погибли или пострадали в ходе конфликта на Украине

Более миллиона человек погибли или получили ранения в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на конференции в Брюсселе.

Он также подчеркнул, что каждый день украинский конфликт приводит к все большим разрушениям и новым жертвам. По словам генсека, еженедельно количество пострадавших и убитых достигает более десяти тысяч человек.

Ранее Рютте оценил отношения между Североатлантическим альянсом и Россией. Он отметил, что в настоящее время стороны не пребывают ни в состоянии мира, ни в состоянии войны. Генсек также добавил, что не видит со стороны России угрозы в адрес какой-либо страны, входящей в альянс.