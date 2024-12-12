Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 12 декабря 2024Мир

Генсек НАТО заявил о быстром восстановлении российских сил

Генсек НАТО Рютте: Россия восстанавливает силы гораздо быстрее, чем ожидала НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия, вопреки ожиданиям Североатлантического альянса, гораздо быстрее восстанавливает свои силы и учится на ошибках. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая с речью в европейском отделении фонда Карнеги, передает ТАСС.

Глава блок также обратил внимание на скорость производства оружия Киатем. По его словам, КНР «производит вооружения в 5-6 раз быстрее, чем США».

В связи с этим Рютте призвал срочно милитаризировать европейскую промышленность и нарастить военные расходы стран-членов НАТО.

Ранее генсек НАТО впервые призвал направить часть пенсий и соцвыплат в Европе на производство оружия. По его словам, европейские страны тратят четверть своих средств на пенсии и соцвыплаты, а нужно лишь использовать их часть для строительства сильной обороны альянса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл план по Украине

      Вяльбе возмутилась результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта

      В Грузии протестующие перекрыли проспект у парламента

      ВСУ оказались в оперативном окружении южнее Курахово

      Генсек НАТО заявил о быстром восстановлении российских сил

      В России суд продлил арест покушавшимся на депутата Госдумы в Самаре

      Банк России поднял официальный курс евро выше 110 рублей

      Немцам предсказали массовые увольнения в 2025 году

      Похищение ВСУ российских призывников в Курской области попало на видео

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с предновогодними выплатами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше