Генсек НАТО Рютте: Россия восстанавливает силы гораздо быстрее, чем ожидала НАТО

Россия, вопреки ожиданиям Североатлантического альянса, гораздо быстрее восстанавливает свои силы и учится на ошибках. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая с речью в европейском отделении фонда Карнеги, передает ТАСС.

Глава блок также обратил внимание на скорость производства оружия Киатем. По его словам, КНР «производит вооружения в 5-6 раз быстрее, чем США».

В связи с этим Рютте призвал срочно милитаризировать европейскую промышленность и нарастить военные расходы стран-членов НАТО.

Ранее генсек НАТО впервые призвал направить часть пенсий и соцвыплат в Европе на производство оружия. По его словам, европейские страны тратят четверть своих средств на пенсии и соцвыплаты, а нужно лишь использовать их часть для строительства сильной обороны альянса.