Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о лабораторном происхождении коронавируса

Глава Роспотребнадзора: данных о лабораторном происхождении коронавируса нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос о лабораторном происхождении коронавируса, заявив, что очевидных данных, доказывающих эту версию, нет. Ее слова приводит РИА Новости.

«Очевидных и каких-то доказывающих эту ситуацию данных не представлено, их и нет», — обозначила Попова.

Ранее американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования раскрыли, что коронавирус, с наибольшей вероятностью, имеет лабораторное происхождение. Было представлено пять доводов в поддержку этой точки зрения.

В частности, вирус имеет биологические черты, которые не встречались в природе. Кроме того, в обнародованных документах утверждается, что все случаи заболевания возникли из-за единственного попадания в человеческий организм, в то время как раньше, во время других пандемий, требовалось несколько случаев передачи вируса.

Иммунолог Николай Крючков также прокомментировал результаты американского расследования. По его мнению, версия Конгресса о том, что коронавирус распространился в результате утечки из лаборатории в Ухане, является вероятной, несмотря на то, что неопровержимых доказательств нет.