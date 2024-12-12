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18:44, 12 декабря 2024Бывший СССР

Главный флаг Украины снимут второй раз за неделю

Киевская горадминистрация снимет главный флаг Украины у монумента «Родина-мать»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Киевская городская государственная администрация (КГГА) снимет главный флаг Украины у монумента «Родина-мать» в Киеве. Сообщение опубликовано в Telegram-канале КГГА.

«В Киеве из-за прогнозируемого ухудшения погоды снимут самый большой флаг страны», — рассказали в горадминистрации.

Как сообщается, КГГА второй раз за неделю снимет самый крупный флаг Украины на флагштоке размером 16 на 24 метра. 13 декабря в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Сообщается, что флаг будет снят до улучшения погодных условий.

10 декабря КГГА также спустила «главный государственный флаг Украины» из-за повреждений. Как сообщалось, полотно прапора пострадало в результате неблагоприятных погодных условий.

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