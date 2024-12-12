Группа бойцов ВСУ под Великой Новоселкой вместо контратаки сдалась в плен

ТАСС: группа бойцов 110-й ОМБр ВСУ под Великой Новоселкой сдалась в плен

Группа бойцов 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Великой Новоселкой сдалась в плен российским военным вместо контратаки. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сразу сдались, остальные уничтожены», — приводятся в публикации слова одного из сдавшихся в плен украинских военных.

Он добавил, что около 28 бойцов ВСУ, отказавшихся сдаваться в плен, не смогли пережить контратаку.

Ранее пленный солдат ВСУ Алексей Сидорик рассказал, что украинские военнослужащие вынуждены обустраивать блиндажи за собственные деньги. Группировка оборудует укрытия в подвалах домов, а наименьшим из всех укрытий приходится довольствоваться тем, кто копает окопы на земле.