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15:02, 12 декабря 2024Из жизни

Королева красоты лишилась 12 миллионов рублей после 24-часового разговора с мошенниками

В Таиланде 25-летняя королева красоты перевела мошенникам 4 миллиона батов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Таиланде королева красоты из города Пхукет поверила в уловку мошенников и перевела им четыре миллиона батов (12,4 миллиона рублей). Об этом сообщает The Thaiger.

Мошенники обманули 25-летнюю Шарлотту Остин, представившись сотрудниками киберполиции. Они убедили девушку, что на ее имя открыт банковский счет, который используют для незаконной деятельности. После этого мнимые киберполицейские заявили, что Остин должна перевести деньги им «для проверки».

Более того, как выяснили сотрудники Бюро по расследованию киберпреступлений, девушка лишилась денег после 24-часового разговора с мошенниками по видеосвязи. При этом настоящие киберполицейские узнали о случившемся с Остин из СМИ и немедленно начали расследование. Сама модель пока никак не комментировала преступление.

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Остин родилась на Пхукете в 1998 году в тайско-британской семье. Она начала участвовать в местных конкурсах красоты с 2017 года, а наибольшую популярность получила в 2022 году, когда заняла пятое место на национальном конкурсе Miss Grand Tailandia. После этого она снялась в мини-сериале «Покажи мне любовь» (Show Me Love).

Ранее в США бывшую королеву красоты из штата Индиана обвинили в пособничестве контрабандистам мексиканского наркокартеля. 34-летняя Гленис Сапата в 2011 году победила в конкурсе «Мисс Индиана Латина», а позже устроилась работать стюардессой.

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