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18:18, 12 декабря 2024Мир

Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине

МИД: Лавров и Сийярто по телефону обсудили прекращение огня на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил временное прекращение огня на Украине со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте МИД России.

«Сийярто сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на "украинском фронте" и масштабном обмене пленными было отвергнуто [президентом Украины Владимиром] Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима», — говорится в тексте.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что это далеко не первый случай, когда инициативы искренне заинтересованных в установлении мира государств, включая Венгрию и Турцию, носящие гуманитарный характер, отвергаются Киевом вопреки подававшимся им же сигналам.

Ранее Сийярто рассказал, что Будапешт обратился к Киеву с предложением о рождественском прекращении огня и обмене пленными. По его словам, Киев отверг мирную инициативу, предложенную Венгрией.

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