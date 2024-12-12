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11:46, 12 декабря 2024Путешествия

Лыжников в Сочи предупредили об опасности на горном курорте

Все трассы в Красной Поляне закрыли из-за опасности схода лавин
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Все трассы в поселке Красная Поляна закрыли из-за риска схода лавин. Об угрожающей опасности лыжников предупредили в Telegram-канале горного курорта Сочи.

Отмечается, что 12 декабря в горах выше 1,2-1,3 тысячи метров идет снег, ниже — дождь. Осадки продолжатся весь день, на высоте 2,2 тысячи метров температура опустится до минус 6 градусов.

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Из-за лавинной опасности все трассы на Красной Поляне закрыли для катания. Бобслейная трасса откроется в 21:40. При этом на курортах «Роза Хутор» и «Газпром» сезон пока не начался, там канатные дороги работают в туристическом режиме.

В МЧС Краснодарского края предупреждали, что 12 декабря в Сочи ожидается очень сильный снег и гололедица на дорогах. Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности.

Ранее на горнолыжном курорте Шерегеш ребенок упал с подъемника. Он пролетел по склону несколько десятков метров и попал на видео.

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