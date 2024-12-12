Мечтавшая выйти замуж девушка попросила не делать ей предложение и нарвалась на критику

Пользователь Reddit поделился историей о том, как решил сделать предложение своей девушке, которая мечтала о замужестве, однако столкнулся с неожиданной реакцией: она попросила перенести этот момент, потому что сочла обстановку неподходящей. В комментариях к посту многие раскритиковали поведение девушки.

По словам автора поста, он и его возлюбленная вместе уже шесть лет. Недавно они отправились на Гавайи. На второй день поездки юноша пригласил ее на прогулку после ужина и решил сделать предложение.

«Мы добрались до пляжа. Город еще не спал, а свет зданий и улиц в сочетании с прекрасной луной освещал океан. Мы стояли там, обнимались и целовались. Я стал говорить, как люблю ее и хочу быть с ней всю мою жизнь. Когда я начал вставать на колено и тянуться в карман за кольцом, она остановила меня и сказала: "Надеюсь, ты не собираешься сейчас делать мне предложение. Это не то, чего я ожидала"», — пожаловался герой истории.

Он объяснил, что его девушка всегда мечтала о том, что момент, когда ее позовут замуж, будет грандиозным: она хотела бы видеть огромную надпись «Выходи за меня» на пляже, розовые лепестки на земле и огни. Кроме того, она хотела, чтобы ей сделали предложение на закате.

Сама девушка сказала, что не отказывала возлюбленному, а просто хотела, чтобы предложение прошло в другой обстановке. Юноша же признался, что ее поступок разбил ему сердце, и добавил, что остаток каникул они провели в напряженной атмосфере. Он добавил, что не знает, как ему поступить, и попросил совета у пользователей Reddit.

В комментариях многие раскритиковали поведение девушки и сочли лунную ночь на пляже подходящей для предложения обстановкой. «Нет ли у нее других нереалистичных ожиданий, например, о деньгах, машинах, отпусках или одежде? Это может быть серьезным препятствием для совместной жизни», — написал один из пользователей. «Она похожа на тех, кому всегда нужно больше», — добавил другой. Девушку также назвали неблагодарной.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала историю о том, как стала подозревать мужа в измене после одной находки в его машине. В салоне она нашла чужую серьгу.