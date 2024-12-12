Крупнейший сталелитейный завод Украины прекратил добычу угля в ДНР

Bloomberg: «Метинвест» прекратила добычу угля на площадке у Красноармейска в ДНР

Крупнейшая сталелитейная компания Украины «Метинвест» прекратила добычу угля на площадке у Красноармейска (украинское название города — Покровск) на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что на данном участке добывается около половины всего объема добычи угля в стране. Однако в последние месяцы город стал эпицентром самых ожесточенных боев Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Российской армии. Основной персонал и члены их семей были эвакуированы из этого района, добавили в компании.

Ранее генеральный директор металлургической компании «Метинвест» Юрий Рыженков сообщил, что на Украине предприятия испытывают острый дефицит кадров из-за мобилизации. По его словам, предлагаемое властями страны бронирование специалистов в зависимости от уровня их зарплаты только усилит социальную напряженность, ничего не дав при этом производству.