Москвичей призвали отказаться от личных машин в конце декабря

ЦОДД: москвичам лучше не использовать личные авто во второй половине декабря

Во второй половине декабря жителей Москвы призвали отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале со ссылкой на данные аналитиков Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По прогнозам специалистов, с 16 до 25 декабря дороги в столице будут загружены — число машин увеличится на 30-50 тысяч по сравнению с началом месяца и достигнет 2,91 миллиона. Особенно затрудненным движение будет рядом с крупными торговыми центрами, у вокзалов и аэропортов, а также в центре города.

«Используйте в эти дни городской транспорт для поездок или поезжайте за подарками до 16 декабря или после 25 декабря. Дороги будут свободнее, и вы сможете быстрее доехать до торговых центров и вернуться домой», — посоветовали в Дептрансе.

Ранее в Москве решили отказаться от муляжей камер на дорогах и установить вместо них работающие экземпляры. Так получится эффективнее мониторить транспорт, находящийся в розыске, и анализировать транспортный поток.