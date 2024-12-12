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11:00, 12 декабря 2024Экономика

Москвичей призвали отказаться от личных машин в конце декабря

ЦОДД: москвичам лучше не использовать личные авто во второй половине декабря
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Во второй половине декабря жителей Москвы призвали отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале со ссылкой на данные аналитиков Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По прогнозам специалистов, с 16 до 25 декабря дороги в столице будут загружены — число машин увеличится на 30-50 тысяч по сравнению с началом месяца и достигнет 2,91 миллиона. Особенно затрудненным движение будет рядом с крупными торговыми центрами, у вокзалов и аэропортов, а также в центре города.

«Используйте в эти дни городской транспорт для поездок или поезжайте за подарками до 16 декабря или после 25 декабря. Дороги будут свободнее, и вы сможете быстрее доехать до торговых центров и вернуться домой», — посоветовали в Дептрансе.

Ранее в Москве решили отказаться от муляжей камер на дорогах и установить вместо них работающие экземпляры. Так получится эффективнее мониторить транспорт, находящийся в розыске, и анализировать транспортный поток.

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