Мужчина обокрал жену и детей на 99 миллионов рублей и проиграл их

В США мужчина обокрал родных на 942 тысячи долларов и проиграл их

Житель штата Нью-Джерси, США, проиграл 15 миллионов долларов (полтора миллиарда рублей) на азартных играх за четыре года. Об этом пишет The Independent.

О лудомане стало известно из иска его бывшей жены Лиза Д'Алессандро, которая подала в суд на букмекерскую контору DraftKings. Она заявила, что не названный в деле мужчина, ее бывший муж, обокрал ее семью на 942 тысячи долларов (99 миллионов рублей) и проиграл их. Теперь Д'Алессандро требует, чтобы «мошенническая» компания DraftKings вернула ей эти деньги.

По словам женщины, ее бывший супруг тайно снимал средства с ее кредитных карт и сберегательных счетов их маленьких детей, на которых лежали деньги, подаренные им на различные праздники. В иске Д'Алессандро обвиняет букмекерскую контору в поощрении зависимости мужчины. Согласно заявлению ее адвоката, компания собирала данные об игроке и предлагала ему специально подобранные для него бонусы, чтобы заработать с него как можно больше денег.

Мужчина раз за разом велся на «выгодные» предложения и в конце концов пристрастился к азартным играм, став VIP-игроком. Согласно иску, в 2020 году он тратил в DraftKings в среднем две тысячи долларов (211 тысяч рублей) в месяц. К 2023 году эта сумма выросла в более чем 30 раз.

В иске отмечается, что сотрудники DraftKings, работающие с клиентами, обучены распознавать признаки игровой зависимости. По словам Д'Алессандро, они знали о большой семье мужчины и не могли не замечать его проблем.

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщину, отравившую 14 друзей цианидом ради денег, приговорили к казни. Выяснилось, что женщина была зависима от азартных игр и постоянно нуждалась в средствах.

