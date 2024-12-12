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20:12, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

На Украине предрекли Зеленскому отставку после критики Трампа

«Страна.ua»: критика Зеленского Трампом может привести к его отставке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Критика победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа может привести к падению влияния президента Украины Владимира Зеленского. Возможную отставку лидеру страны предрекли журналисты украинского издания «Страна.ua», публикация доступна в Telegram.

«В политических кругах все это будет воспринято как проявление недовольства Зеленским со стороны будущего президента США. Чуть ли не как "черная метка" и приглашение к отставке», — оценили авторы статьи заявления Трампа с критикой президента Украины.

По мнению журналистов, интерпретация заявления Трампа среди политической элиты может стать материальной силой и иметь практические последствия в виде ослабления авторитета Зеленского и его офиса.

Ранее Трамп назвал глупым решение Зеленского наносить удары вглубь российской территории дальнобойным американским оружием, так как оно создает на данный момент самую опасную ситуацию в мире. Он подчеркнул, что подобные действия со стороны украинских властей могут привести к серьезной эскалации конфликта.

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