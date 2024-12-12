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05:57, 12 декабря 2024Бывший СССР

На Украине возмутились «подаренным» российским войскам мощным укрепрайоном под Покровском

Бутусов: под Покровском построили мощный укрепрайон, но не отправили туда ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что под Покровском для Вооруженных сил республики (ВСУ) построили мощный укрепрайон, но не отправили туда военных, в результате чего российские войска взяли его без боя. Его слова приводит «Страна.ua».

Бутусов отметил, что в строительство укреплений в ключевом с тактической точки зрения месте было вложено несколько десятков миллионов гривен. Из-за «неадекватных управленческих решений командования» туда не успели прибыть бойцы, и сейчас позиция занята ВС РФ.

«Зашли туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека. В результате потрачены десятки миллионов, и весь этот укрепрайон наше командование подарило российским войскам», — возмутился журналист.

Ранее Бутусов назвал президента Владимира Зеленского непригодным для исполнения обязанностей верховного главнокомандующего и призвал его признать данный факт, передав оперативное управление компетентному органу.

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