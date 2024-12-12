Бутусов: под Покровском построили мощный укрепрайон, но не отправили туда ВСУ

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что под Покровском для Вооруженных сил республики (ВСУ) построили мощный укрепрайон, но не отправили туда военных, в результате чего российские войска взяли его без боя. Его слова приводит «Страна.ua».

Бутусов отметил, что в строительство укреплений в ключевом с тактической точки зрения месте было вложено несколько десятков миллионов гривен. Из-за «неадекватных управленческих решений командования» туда не успели прибыть бойцы, и сейчас позиция занята ВС РФ.

«Зашли туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека. В результате потрачены десятки миллионов, и весь этот укрепрайон наше командование подарило российским войскам», — возмутился журналист.

Ранее Бутусов назвал президента Владимира Зеленского непригодным для исполнения обязанностей верховного главнокомандующего и призвал его признать данный факт, передав оперативное управление компетентному органу.

