На Украине возмутились «подаренным» российским войскам мощным укрепрайоном под Покровском

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что под Покровском для Вооруженных сил республики (ВСУ) построили мощный укрепрайон, но не отправили туда военных, в результате чего российские войска взяли его без боя. Его слова приводит «Страна.ua».
Бутусов отметил, что в строительство укреплений в ключевом с тактической точки зрения месте было вложено несколько десятков миллионов гривен. Из-за «неадекватных управленческих решений командования» туда не успели прибыть бойцы, и сейчас позиция занята ВС РФ.
«Зашли туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека. В результате потрачены десятки миллионов, и весь этот укрепрайон наше командование подарило российским войскам», — возмутился журналист.
Ранее Бутусов назвал президента Владимира Зеленского непригодным для исполнения обязанностей верховного главнокомандующего и призвал его признать данный факт, передав оперативное управление компетентному органу.