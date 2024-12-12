Назван лучший контент 2024 года в России

ОК: «Слово пацана», «Голос», «Холоп 2» названы лучшим контентом 2024-го в России

В России объявлены победители седьмой ежегодной премии лучшего контента «Самый ОК», которую организовывает социальная сеть «Одноклассники» (ОК). О победителях сообщается в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению пользователей ОК, фильмом года стал «Холоп 2» — за него проголосовало наибольшее число россиян. На втором месте оказалась картина «Лед 3», на третьем — «Мастер и Маргарита».

Главный хит 2024 года — «Взгляни на небо» от DJ DimixeR, Galibri & Mavik. Второе место заняла Люся Чеботина с ее песней «За бывшего». На третьем месте — Мари Краймбрери и ее трек «Нравится жить».

В номинации «Сериал года» безоговорочную победу одержало «Слово пацана». На втором месте оказался сериал «Комбинация», а третью позицию заняла недавно вышедшая «Трасса».

В рамках премии также были названы лучшие шоу. Первое место пользователи ОК отдали программе «Голос», которая выходит на Первом канале. Второе место занял детский вокальный проект «Ты Супер!», а третье — «Ну-ка, все вместе!».

Помимо этого, соцсеть ОК выяснила предпочтения россиян в блогах. Например, как стало известно, пользователям особенно нравится контент про кулинарию, садоводство, а также дом и сад. Блогом года в ОК дважды стали «Кулинарные видеорецепты от Калниной Натальи». На втором месте оказался блог про хозяйство, сад и огород «Вика из хутора». На третьей строчке оказался блог «Мама готовит».

Пользователи выбирали победителей из пяти финалистов, которые изначально вошли в шорт-лист премии «Самый ОК». Все списки составлялись, исходя из данных платформы с ноября 2023-го по ноябрь 2024 года. Учитывались такие критерии, как прирост подписчиков («Блог года»), количество реакций, а также частота проявления тех или иных треков, сериалов и фильмов в постах пользователей сети.