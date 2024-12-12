Назван самый подорожавший футболист РПЛ

Форвард «Спартака» Манфред Угальде стал самым подорожавшим футболистом РПЛ

Портал Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Список доступен на сайте.

Рейтинг возглавил форвард московского «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде. С момента прошлого обновления стоимости нападающий подорожал на шесть миллионов евро и теперь стоит 15 миллионов.

На втором месте находится полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Он подорожал с пяти до восьми миллионов евро. Тройку самых подорожавших игроков замкнули аргентинец Эсекьель Барко из «Спартака» (с 12 до 14 миллионов) и узбек Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА (с 6 до 8).

Угальде в нынешнем сезоне провел 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил 15 мячей и сделал две результативные передачи.