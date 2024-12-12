Недалеко от Кремля водитель BMW сгорел заживо после столкновения с автобусом

В центре Москвы водитель BMW сгорел заживо после столкновения с автобусом

В центре Москвы недалеко от Кремля водитель BMW сгорел заживо после столкновения с автобусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

ДТП произошло на улице Воздвиженка. По данным издания, водитель иномарки въехал в автобус, после чего машина загорелась. Спасти водителя не удалось. О других пострадавших на данный момент ничего неизвестно.

Подробности аварии выясняются.

Ранее на Новослободской улице в центре Москвы автомобилист вылетел на тротуар — машина протаранила дорожный знак. Сведений о пострадавших не поступало.

