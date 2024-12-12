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19:01, 12 декабря 2024Россия

Недалеко от Кремля водитель BMW сгорел заживо после столкновения с автобусом

В центре Москвы водитель BMW сгорел заживо после столкновения с автобусом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МК: срочные новости

В центре Москвы недалеко от Кремля водитель BMW сгорел заживо после столкновения с автобусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

ДТП произошло на улице Воздвиженка. По данным издания, водитель иномарки въехал в автобус, после чего машина загорелась. Спасти водителя не удалось. О других пострадавших на данный момент ничего неизвестно.

Подробности аварии выясняются.

Ранее на Новослободской улице в центре Москвы автомобилист вылетел на тротуар — машина протаранила дорожный знак. Сведений о пострадавших не поступало.

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