Нефти предсказали рост до 200 долларов в случае одного решения Байдена

Юшков: возможный запрет Байдена на покупку нефти из РФ увеличит ее цену до $200

Президент США Джо Байден может ввести новые санкции против российской нефти, запретив вообще покупать ее, что может привести к стоимости топлива в 200 долларов за баррель, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Его слова приводит «Взгляд».

Он предположил, что Байден может пойти на довольно авантюрные решения в отношении российской нефти, аналогичные санкциям против сырья из Ирана и Венесуэлы, и попытаться применить их либо ко всему сырью из РФ, либо к его части. Юшков напомнил, что сейчас американцы запрещают кому-либо покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Против российской нефти таких ограничений нет, и для США это болезненно, считает он.

Возможный запрет на покупку нефти из РФ создаст коллапс для мирового рынка, цены могут подняться до 200 долларов за баррель. «Хотя, конечно, Индия и Китай запрет проигнорируют», — указал эксперт.

Также может рассматриваться вариант ограничений в отношении какого-то отдельного сорта российской нефти или запрета покупать российскую нефть, которая переводится по нефтепроводам. Это станет ударом прежде всего по европейцам, детализировал аналитик.

По России также будет нанесен временный удар, так как потребуется время для перестроения всей логистики и заключения новых контрактов, предупредил Юшков. Но, по его мнению, пострадают и сами США — возобновится всплеск цены и разгон инфляции.

В сентябре в Белом доме высказывались, что готовы еще сильнее ужесточить санкционный режим против поставок Россией нефти на мировой рынок и ее транспортировки.