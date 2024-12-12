Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:43, 12 декабря 2024Экономика

Нефти предсказали рост до 200 долларов в случае одного решения Байдена

Юшков: возможный запрет Байдена на покупку нефти из РФ увеличит ее цену до $200
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Todd Korol / Reuters

Президент США Джо Байден может ввести новые санкции против российской нефти, запретив вообще покупать ее, что может привести к стоимости топлива в 200 долларов за баррель, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Его слова приводит «Взгляд».

Он предположил, что Байден может пойти на довольно авантюрные решения в отношении российской нефти, аналогичные санкциям против сырья из Ирана и Венесуэлы, и попытаться применить их либо ко всему сырью из РФ, либо к его части. Юшков напомнил, что сейчас американцы запрещают кому-либо покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Против российской нефти таких ограничений нет, и для США это болезненно, считает он.

Возможный запрет на покупку нефти из РФ создаст коллапс для мирового рынка, цены могут подняться до 200 долларов за баррель. «Хотя, конечно, Индия и Китай запрет проигнорируют», — указал эксперт.

Также может рассматриваться вариант ограничений в отношении какого-то отдельного сорта российской нефти или запрета покупать российскую нефть, которая переводится по нефтепроводам. Это станет ударом прежде всего по европейцам, детализировал аналитик.

По России также будет нанесен временный удар, так как потребуется время для перестроения всей логистики и заключения новых контрактов, предупредил Юшков. Но, по его мнению, пострадают и сами США — возобновится всплеск цены и разгон инфляции.

В сентябре в Белом доме высказывались, что готовы еще сильнее ужесточить санкционный режим против поставок Россией нефти на мировой рынок и ее транспортировки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле пообещали ответить на атаку ВСУ по Таганрогу. По каким целям на Украине может ударить Россия?

      «Это было неприятно». Шольца расстроил разговор с Путиным. Почему он захотел созвониться с ним снова?

      Разработан первый в мире генерирующий кровь мини-орган

      Рабочий погиб при обрушении породы в российской шахте

      Госдума одобрила увеличение штрафов за одно нарушение в полтора раза

      Байден помиловал рекордное количество человек за день

      Москвичи резко отвернулись от ипотеки

      Стало известно о сокращении доходов России от продажи нефти

      Очевидец рассказал о расправе украинских солдат над развозившей обеды девушкой под Курском

      Бойцы ВСУ на танке Abrams и трех Bradley попытались атаковать село в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше