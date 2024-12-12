Очевидец рассказал о расправе украинских солдат над развозившей обеды девушкой под Курском

Житель Курской области заявил, что ВСУ расправились с развозившей обеды девушкой

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправились с развозившей обеды девушкой под Курском. Об этом рассказал житель российского приграничья Руслан Коробов, передает его слова ТАСС.

Очевидец сказал, что 21-летняя волонтер с водителем развозили обеды жителям одного из приграничных населенных пунктов Курской области. Однако после встречи с украинскими солдатами выжить им не удалось, добавил россиянин.

Он уточнил, что ВСУ начали расправляться с мирным населением еще до вторжения в Курскую область, обстреливая приграничье из минометов. «Удары пришлись на частные дома», — констатировал Коробов.

Бои с украинскими войсками в российском приграничье ведутся с 6 августа. Ранее жительница приграничья заявила о расправе ВСУ с приехавшим эвакуировать ее волонтером. Женщину позднее удалось эвакуировать из атакованного населенного пункта, но уже с другой группой добровольцев.