Орбан: Венгрия открыла дверь для мирных переговоров по Украине

Председательство Венгрии в Европейском союзе (ЕС) позволило «открыть дверь» для мирных переговоров по Украине. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Полгода назад еще никто не хотел слышать о мире, а сегодня все об этом говорят. Мы открыли дверь для начала переговоров по существу. Это самый большой результат председательства Венгрии в ЕС», — сказал он.

Политик отметил, что руководство ЕС обязано признать бесперспективность своей военной стратегии и отказаться от дальнейшей помощи Украине. Вместо этого, по его словам, Брюсселю нужно работать над усилением оборонительной мощности Европы и выстраиванием новой системы безопасности с Россией.

Ранее Орбан сообщил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией. «Печально, что президент [Украины Владимир] Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение», — сказал он.