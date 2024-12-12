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11:31, 12 декабря 2024Силовые структуры

Полиция начала искать укравшего из российского банка более 9 миллионов рублей грабителя

В Новосибирске полиция начала искать ограбившего банк на сумму более 9 млн руб.
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Новосибирске сотрудники полиции начали искать похитившего из банка более девяти миллионов рублей грабителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, утром 12 декабря в отдел полиции поступило обращение из отделения одного из банков центрального районов города. Они заявили, что произошло нападение и хищение денег.

Сотрудники полиции ведут розыск преступника и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что российская полицейская в декрете задержала грабителя в магазине и попала на видео.

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