Прямую линию с Хинштейном атаковали хакеры

На прямой линии с врио курского губернатора Хинштейном произошла хакерская атака

Прямую линию с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном атаковали хакеры. Об этом в прямом эфире сообщила ведущая, передает РИА Новости.

«Прямо сейчас нашу прямую линию в Курской области штурмуют хакеры. И вот у нас поступают вопросы о том, что невозможно дозвониться. Техническая группа подсказывает, что это связано с тем, что хакерская атака прямо сейчас происходит на нашу прямую линию», — сказала она.

По ее словам, специалисты работают над разрешением данной ситуации. Она подчеркнула, что на те вопросы, на которые не получится ответить в эфире, ответят в письменном виде.

Ранее Хинштейн заявил о вале жалоб от жителей Курской области. «Количество обращений, поступивших за первые дни, столь велико — счет идет на многие тысячи, — что физически ответить каждому просто невозможно», — отметил он.