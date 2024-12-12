Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 12 декабря 2024Россия

Прямую линию с Хинштейном атаковали хакеры

На прямой линии с врио курского губернатора Хинштейном произошла хакерская атака
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Прямую линию с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном атаковали хакеры. Об этом в прямом эфире сообщила ведущая, передает РИА Новости.

«Прямо сейчас нашу прямую линию в Курской области штурмуют хакеры. И вот у нас поступают вопросы о том, что невозможно дозвониться. Техническая группа подсказывает, что это связано с тем, что хакерская атака прямо сейчас происходит на нашу прямую линию», — сказала она.

По ее словам, специалисты работают над разрешением данной ситуации. Она подчеркнула, что на те вопросы, на которые не получится ответить в эфире, ответят в письменном виде.

Ранее Хинштейн заявил о вале жалоб от жителей Курской области. «Количество обращений, поступивших за первые дни, столь велико — счет идет на многие тысячи, — что физически ответить каждому просто невозможно», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

      В Курской области рассказали о радиационной обстановке

      Израиль начал подготовку к ударам по ядерным объектам Ирана

      Ротенберг рассказал о требовании канадской телекомпании вернуть Россию на молодежный ЧМ

      Крупнейший сталелитейный завод Украины прекратил добычу угля в ДНР

      В российском регионе уничтожили пять беспилотников

      «На седьмом небе от счастья, что имеет такого жениха». Иностранки в восторге от русских мужчин. Чем они поражают женщин?

      На Украине предрекли скорую сдачу одного города

      Военный аналитик заявил о боевом крещении «северокорейских товарищей»

      Нетаньяху обратился к иранскому народу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше