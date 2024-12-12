Рабочий погиб при обрушении породы в российской шахте

Рабочий погиб при обрушении породы на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске

Рабочий погиб при обрушении породы на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске Свердловской области. Об этом сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.

Мужчина получил травмы при обрушении, которое возникло в результате горно-тектонического удара.

«При подъеме пострадавшего его самочувствие ухудшилось. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, работник шахты скончался», — говорится в сообщении.

До этого МЧС по Свердловской области сообщало о двух человеках, пострадавших при ЧП на шахте.

Ранее стало известно о пожаре в шахте «Алардинская» в Кемеровской области, 120 человек эвакуировали, двоих передали врачам. На место возгорания прибыли 44 специалиста, а также 9 единиц техники.