Раскрыты способы поддержать иммунитет зимой

Иммунолог Шуппо: отказ от вредных привычек поддерживает иммунитет зимой

Иммунолог, основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо раскрыла способы поддержать иммунитет зимой. Их врач назвала «Ленте.ру».

Шуппо отметила, что поддержать крепкий иммунитет зимой помогает отказ от вредных привычек: переедания, курения и злоупотребления алкоголем. Также важно бороться со стрессом. «Хронический стресс провоцирует избыточную выработку, а затем истощение гормонов надпочечников. Это грозит учащением сердцебиения, сужением сосудов, подавлением иммунитета. Чтобы избежать хронического стресса, нужно как следует высыпаться», — предупредила доктор.

Иммунолог подчеркнула, что иммунитет также зависит от здоровья кишечника. Поддержать его можно за счет сбалансированной диеты, минимизировав употребление простых углеводов, копченых, жареных и молочных продуктов. «Например, сахар провоцируют кандидоз — одну из разновидностей грибковой инфекции в кишечнике, на которую будут дополнительно тратиться иммунные силы организма», — объяснила врач.

Кроме того, Шуппо посоветовала стараться проводить зимой больше времени на свежем воздухе, например, гулять или заниматься посильным спортом. Врач также отметила, что негативно влиять на иммунную систему могут различные хронические инфекции. Она посоветовала тем, у кого есть эта проблема, обратиться к специалистам, чтобы пройти лечение.

Ранее Шуппо назвала эффективные способы привыкнуть к холоду, одним из которых является криотерапия — закаливание в медицинских условиях.