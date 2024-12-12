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14:38, 12 декабря 2024Мир

Россия передала предложения по обмену пленными через посольство Венгрии

Песков: Россия передала предложения по обмену пленными через посольство Венгрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Achim Wagner / Shutterstock / Fotodom  

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь презижента РФ Дмитрий Песков,передает РИА Новости.

Представитель Кремля рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил провести крупный обмен пленными между РФ и Украиной, а также установить рождественское перемирие.

«Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 22-го года», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что Киев отклонил предложение обмена пленными и установления перемирия.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин рассказал, что венгерский премьер не обсуждал с Киевом рождественское прекращение огня и обмен пленными.

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