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14:20, 12 декабря 2024Бывший СССР

В Кремле заявили об отказе Украины от рождественского обмена пленными

Песков: Киев отклонил предложение рождественского обмена пленными
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Киев отклонил предложение рождественского обмена пленными. Об отказе Украины заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Судя по реакции [президента Украины Владимира] Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Орбан ранее заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер отверг эту инициативу.

В свою очередь советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что венгерский премьер не обсуждал с Киевом рождественское прекращение огня и обмен пленными.

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