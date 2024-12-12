В Кремле заявили об отказе Украины от рождественского обмена пленными

Песков: Киев отклонил предложение рождественского обмена пленными

Киев отклонил предложение рождественского обмена пленными. Об отказе Украины заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Судя по реакции [президента Украины Владимира] Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Орбан ранее заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер отверг эту инициативу.

В свою очередь советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что венгерский премьер не обсуждал с Киевом рождественское прекращение огня и обмен пленными.