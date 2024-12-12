Россиянам раскрыли главную ошибку при планировке кухни

Дизайнер Косарева: расстояние между мойкой и плитой должно быть не менее 50 см

Главный дизайнер Hoff Светлана Косарева рассказала о главных ошибках при планировке кухни, которые совершает большинство россиян, и назвала способы их избежать. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

Прежде всего Косарева посоветовала при планировании кухни следовать четким правилам: минимальное расстояние между мойкой и плитой должно быть не менее 50 сантиметров, а между плитой и холодильником — 15-20 сантиметров. Нарушение этих стандартов может привести к серьезным проблемам, связанным с безопасностью. Например, вода может попасть на варочную поверхность электроплиты и вызвать короткое замыкание. Если же вода попадет на газовую плиту и потушит ее, это создаст опасную ситуацию, так как газ продолжит поступать.

Также, по словам дизайнера, важно грамотно расположить так называемый «рабочий треугольник»: холодильник — мойка — плита, чтобы во время готовки не приходилось делать лишних движений.

Одна из основных ошибок при создании «рабочего треугольника» — размещение холодильника слишком далеко от мойки, в результате вам придется ходить туда за каждой мелочью. Именно поэтому не стоит выносить холодильник в коридор, даже если у вас совсем маленькая кухня. В таких случаях старайтесь интегрировать его в кухонное пространство Светлана Косарева дизайнер

Особое внимание Косарева призвала уделить расположению обеденной зоны: стол не должен мешать свободному проходу, закрывать выход на балкон и препятствовать открыванию холодильника. Также, по мнению дизайнера, не стоит заменять обеденный стол барной стойкой, чтобы сэкономить пространство. Как правило, барная стойка оказывает слишком узкой, что затрудняет размещение нескольких блюд, а сидеть за ней неудобно. Если же установить широкую барную стойку, то сэкономить пространство не получится.

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