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13:30, 12 декабря 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли главную ошибку при планировке кухни

Дизайнер Косарева: расстояние между мойкой и плитой должно быть не менее 50 см
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: dit26978 / freepik

Главный дизайнер Hoff Светлана Косарева рассказала о главных ошибках при планировке кухни, которые совершает большинство россиян, и назвала способы их избежать. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

Прежде всего Косарева посоветовала при планировании кухни следовать четким правилам: минимальное расстояние между мойкой и плитой должно быть не менее 50 сантиметров, а между плитой и холодильником — 15-20 сантиметров. Нарушение этих стандартов может привести к серьезным проблемам, связанным с безопасностью. Например, вода может попасть на варочную поверхность электроплиты и вызвать короткое замыкание. Если же вода попадет на газовую плиту и потушит ее, это создаст опасную ситуацию, так как газ продолжит поступать.

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Также, по словам дизайнера, важно грамотно расположить так называемый «рабочий треугольник»: холодильник — мойка — плита, чтобы во время готовки не приходилось делать лишних движений.

Одна из основных ошибок при создании «рабочего треугольника» — размещение холодильника слишком далеко от мойки, в результате вам придется ходить туда за каждой мелочью. Именно поэтому не стоит выносить холодильник в коридор, даже если у вас совсем маленькая кухня. В таких случаях старайтесь интегрировать его в кухонное пространство

Светлана Косарева дизайнер

Особое внимание Косарева призвала уделить расположению обеденной зоны: стол не должен мешать свободному проходу, закрывать выход на балкон и препятствовать открыванию холодильника. Также, по мнению дизайнера, не стоит заменять обеденный стол барной стойкой, чтобы сэкономить пространство. Как правило, барная стойка оказывает слишком узкой, что затрудняет размещение нескольких блюд, а сидеть за ней неудобно. Если же установить широкую барную стойку, то сэкономить пространство не получится.

Ранее терапевт Чун Тан назвал самые грязные кухонные приборы. По словам терапевта, на таких предметах, как венчики, консервные ножи и терки, есть углы и щели, в которых могут скапливаться микробы, способные привести к желудочно-кишечным проблемам.

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