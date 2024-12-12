Россиянам раскрыли способ защиты от мигрени

Врач Агапкин заявил, что от мигрени помогает занятие йогой и пилатесом

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способ, как защититься от мигрени. Выпуск программы с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Врач рассказал, что от приступа мигрени могут помочь некоторые виды упражнений. «Это йога, пилатес, дыхательные упражнения всевозможные. То есть там, где человек расслабляется, успокаивается, регулирует свое состояние», — заявил Агапкин.

По его словам, таким образом можно предупредить сильные головные боли.

Ранее врач назвал привычку, которая приводит к развитию мигрени. Таковой Агапкин счел употребление какао и шоколада. Реабилитолог уточнил, что каждый пятый случай заболевания спровоцирован именно этим фактором.

До этого Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова перечислили продукты, защищающие от мигрени. Этими свойствами обладают имбирь, куркума и острый перец, подчеркнули специалисты.