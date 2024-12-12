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15:51, 12 декабря 2024Россия

Россиянка родила после вакуумного аборта и потребовала миллион

Mash: жительница Петропавловска-Камчатского родила после вакуумного аборта
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Жительница Петропавловска-Камчатского родила ребенка после вакуумного аборта и потребовала с клиники миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, россиянка узнала о беременности в марте 2024-го. На шестой неделе девушка почувствовала ухудшение самочувствия и пошла в гинекологическое отделение города.

На УЗИ пациентке объявили, что у нее «замершая беременность», при этом диагнозе плод перестает развиваться. Россиянке предложили сделать вакуумный аборт.

После процедуры девушка долго не могла восстановиться. Спустя некоторое время она обратилась в частную клинику и после повторного УЗИ узнала, что до сих пор беременна.

Жительница Камчатки решила подать в суд. В иске она указала, что врачи горбольницы совершили ошибку минимум три раза: когда делали ультразвуковое исследование, когда ставили диагноз и когда абортировали. По мнению девушки, такие специалисты заслуживают наказания. Руководство, указала она, должно ей моральную компенсацию.

В октябре у девушки родился ребенок, он здоров, у него не выявлено никаких отклонений.

Ранее в Минздраве предложили показывать эмбрион на УЗИ планирующим аборт россиянкам.

ЖЗЛ
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