Россиянки рассказали о спасении ангелами-хранителями из шестичасового снежного плена

Жительницы Мурманской области оказались в снежном плену при сильнейшем ветре

Жительницы Мурманской области оказались в автомобиле в шестичасовом снежном плену при сильнейшем ветре — его порывы достигали 35 метров в секунду. Об этом россиянки рассказали в сообществе «Мурманск ДТП ЧП» во «ВКонтакте».

По словам авторов поста, инцидент произошел между населенными пунктами Заозерск и Титовка.

«С 5 до 11 часов утра мы оказались закованы в снежном плену (...) Было очень страшно. Мы просили помощи где только возможно. И когда надежда на скорую помощь была на исходе, появились они, наши ангелы-хранители, ребята из Заозерского МЧС», — рассказали о спасении россиянки.

В итоге оказавшимся в беде женщинам помогли отогреться и добраться до ближайшего населенного пункта.

Ранее сообщалось, что российские пожарные оказали первую помощь сразу 20 кошкам и трем собакам.