Морпехи ТОФ из «Севера» отбили долговременные позиции ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота из группировки войск «Север» отбили долговременные укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом говорится на сайте Минобороны России.

«Благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью БПЛА удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из опорных пунктов. Штурмовики бригады морской пехоты наступали сразу с нескольких сторон», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточняется, что российские военные выбили противника из административного здания одного из населенных пунктов. ВСУ не смогли оказать сопротивление российским военным и отстреливались из автоматов и гранатометов.

Российские военные в результате штурма долговременных позиций ВСУ удалось уничтожить технику ВСУ, а также зачистить все окопы и блиндажи, так как украинские военные хорошо окопались.

Днем ранее, 11 декабря, Минобороны России сообщило о возвращении контроля над двумя населенными пунктами в Курской области. Армия России взяла Дарьино и Плехово, оборонное ведомство впоследствии опубликовало кадры из освобожденного Дарьино.