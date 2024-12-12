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07:17, 12 декабря 2024Россия

Российские военные отбили долговременные позиции ВСУ в Курской области

Морпехи ТОФ из «Севера» отбили долговременные позиции ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота из группировки войск «Север» отбили долговременные укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом говорится на сайте Минобороны России.

«Благодаря непрерывному наблюдению за действиями ВСУ с помощью БПЛА удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из опорных пунктов. Штурмовики бригады морской пехоты наступали сразу с нескольких сторон», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточняется, что российские военные выбили противника из административного здания одного из населенных пунктов. ВСУ не смогли оказать сопротивление российским военным и отстреливались из автоматов и гранатометов.

Российские военные в результате штурма долговременных позиций ВСУ удалось уничтожить технику ВСУ, а также зачистить все окопы и блиндажи, так как украинские военные хорошо окопались.

Днем ранее, 11 декабря, Минобороны России сообщило о возвращении контроля над двумя населенными пунктами в Курской области. Армия России взяла Дарьино и Плехово, оборонное ведомство впоследствии опубликовало кадры из освобожденного Дарьино.

ЖЗЛ
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