Российский город попал под артиллерийский удар со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из артиллерии обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В результате прилета снаряда в частном доме повреждены остекление, фасад и забор. Все службы на месте», — написал чиновник.
По предварительным данным, пострадавших при ударе нет. Иная информация сейчас уточняется, добавил глава области.
Накануне в Белгородской области сотрудники Росгвардии уничтожили дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия. За текущую неделю таким образом сбили уже 10 беспилотных летательных аппаратов.