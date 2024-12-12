Российский город попал под артиллерийский удар со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекино из артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из артиллерии обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате прилета снаряда в частном доме повреждены остекление, фасад и забор. Все службы на месте», — написал чиновник.

По предварительным данным, пострадавших при ударе нет. Иная информация сейчас уточняется, добавил глава области.

Накануне в Белгородской области сотрудники Росгвардии уничтожили дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия. За текущую неделю таким образом сбили уже 10 беспилотных летательных аппаратов.