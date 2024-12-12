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20:43, 12 декабря 2024Россия

Российский город попал под артиллерийский удар со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекино из артиллерии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из артиллерии обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате прилета снаряда в частном доме повреждены остекление, фасад и забор. Все службы на месте», — написал чиновник.

По предварительным данным, пострадавших при ударе нет. Иная информация сейчас уточняется, добавил глава области.

Накануне в Белгородской области сотрудники Росгвардии уничтожили дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия. За текущую неделю таким образом сбили уже 10 беспилотных летательных аппаратов.

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