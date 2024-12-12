Российский военнослужащий поссорился с мужчиной и устроил поножовщину в центре города

В Петербурге пьяный военный из Свердловской области ударил ножом в живот мужчину

В Санкт-Петербурге пьяный 42-летний военнослужащий из Свердловской области поссорился с 31-летним мужчиной и устроил поножовщину в центре города. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По информации издания, ЧП произошло ночью 11 декабря в хостеле, расположенном на Владимирском проспекте. Там военный поссорился с мужчиной и ударил его ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован. По словам источника издания, фигурант помещен в изолятор.

Отмечается, что военный был неоднократно судим по статьям о насильственных действиях сексуального характера, грабеже и угоне автомобиля. Потерпевший также был осужден по статьям о кражах, грабеже и разбое.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы росгвардейцы задержали пожилого охранника, который поссорился с коллегой и ударил его ножом в живот.