Румынские наемники ВСУ сняли последствия удара по дислокации в Запорожье

Румынские наемники ВСУ Getica сняли последствия удара по дислокации в Запорожье

Румынские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из отряда Romanian Battlegroup Getica сняли последствия удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Вооруженных сил (ВС) России по дислокации украинских солдат в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщает «Российская газета».

На видео румынские наемники остановились напротив разрушенного здания, в их речи слышны слова «ракета» и «баллистика».

Romanian Battlegroup Getica является сформированным в 2023 году подразделением в составе Интернационального легиона ВСУ. Группа состоит из граждан Румынии и Молдавии и принимала участие в приграничных боях в районе Белгородской и Курской областей России.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил об ударах ВС России об ударах по объектам ВСУ в Запорожье. Российские военные также ударили по инфраструктуре ВСУ в Херсоне.