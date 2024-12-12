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19:16, 12 декабря 2024Бывший СССР

Румынские наемники ВСУ сняли последствия удара по дислокации в Запорожье

Румынские наемники ВСУ Getica сняли последствия удара по дислокации в Запорожье
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: страница «РГ | Русское оружие» во «ВКонтакте»

Румынские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из отряда Romanian Battlegroup Getica сняли последствия удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Вооруженных сил (ВС) России по дислокации украинских солдат в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщает «Российская газета».

На видео румынские наемники остановились напротив разрушенного здания, в их речи слышны слова «ракета» и «баллистика».

Romanian Battlegroup Getica является сформированным в 2023 году подразделением в составе Интернационального легиона ВСУ. Группа состоит из граждан Румынии и Молдавии и принимала участие в приграничных боях в районе Белгородской и Курской областей России.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил об ударах ВС России об ударах по объектам ВСУ в Запорожье. Российские военные также ударили по инфраструктуре ВСУ в Херсоне.

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