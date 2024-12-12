Синоптики поспорили насчет аномально теплой зимы в Москве

В Гидрометцентре не подтвердили прогнозы о теплой зиме в столице

В Гидрометцентре России не подтвердили прогнозы синоптиков об аномально теплом январе в столице, сообщает «Абзац».

Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что имеющиеся температурные прогнозы не указывают на потенциальные аномалии в январе. Она напомнила, что метеорологи способны дать относительно точный прогноз на ближайшие пять суток. При этом в учреждении есть прогнозы по температурному режиму на отопительный период, где нет данных об аномально высокой температуре, однако этот прогноз касается только вероятных сценариев погоды.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предсказала в столице зиму с аномально теплой погодой. Согласно долгосрочным прогнозам, в декабре и январе температура воздуха в Москве ожидается выше нормы на 1-3 градуса, февраль и март также отметятся температурными показателями с положительными аномалиями.