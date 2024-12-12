Слесарь из Подмосковья украл 14 часов Rolex и Omega в Японии

Подмосковный слесарь через просверленную дыру украл из магазина в Токио 14 часов

Слесарь из Подмосковья совершил крупную кражу в Японии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, кражу 36-летний россиянин совершил в самом престижном токийском квартале Гиндза. Ночью он подъехал к магазину брендированных товаров, просверлил в стене отверстие диаметром около десяти сантиметров, просунул в него руку и своровал 14 часов. Среди краденого были Rolex и Omega, ущерб составил порядка четырех миллионов рублей.

Однако мужчина оставил на месте преступления рюкзак. Местная полиция осмотрела его, изъяла пилу и дрель. По горячим следам слесаря задержали.

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