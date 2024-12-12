Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:20, 12 декабря 2024Силовые структуры

Слесарь из Подмосковья украл 14 часов Rolex и Omega в Японии

Подмосковный слесарь через просверленную дыру украл из магазина в Токио 14 часов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Слесарь из Подмосковья совершил крупную кражу в Японии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, кражу 36-летний россиянин совершил в самом престижном токийском квартале Гиндза. Ночью он подъехал к магазину брендированных товаров, просверлил в стене отверстие диаметром около десяти сантиметров, просунул в него руку и своровал 14 часов. Среди краденого были Rolex и Omega, ущерб составил порядка четырех миллионов рублей.

Однако мужчина оставил на месте преступления рюкзак. Местная полиция осмотрела его, изъяла пилу и дрель. По горячим следам слесаря задержали.

Ранее в Москве 35-летняя сиделка украла у 100-летнего пенсионера монеты и награды.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл план по Украине

      Ведущая газета США отказалась публиковать фото убийцы миллионера по одной причине

      Россиянам раскрыли способ защиты от мигрени

      В Москве начали восстанавливать сталинские высотки

      Настасья Самбурская запустила бренд одежды с платьями за десятки тысяч рублей

      Бывший полковник СБУ задался вопросом о смысле войны за Украину

      Нацбанк Украины повысил процентную ставку

      Steam разрешил откладывать обновления игр

      В российском поселке пожаловались на регулярные фекальные потопы

      Россиянам перечислили критерии выбора сладких подарков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше