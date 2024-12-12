Стали известны подробности ограбления банка в Новосибирске на сумму 9,5 миллиона рублей

В Новосибирске возбудили дело по факту ограбления банка на 9,5 миллиона рублей

В Новосибирске возбудили дело по факту ограбления банка на 9,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

По данным ведомства, утром 12 декабря в отделение банка расположенного в центральном районе города произошло разбойное нападение. Налетчик зашел в офис вместе с сотрудниками, при этом у него был предмет, который он использовал как оружие. Он связал троих сотрудников, а с четвертым пошел к кассам, где похитил сумму в размере 9,5 миллиона рублей. После чего скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что полиция начала искать укравшего из российского банка более 9 миллионов рублей грабителя.