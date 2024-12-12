Трамп заявил о готовности назначать чиновников в обход Сената

Трамп готов назначать чиновников обходными путями в случае несогласия Сената

Избранный президент США Дональд Трамп готов использовать обходные пути для назначения руководителей ведомств, если Сенат будет несогласен. Об этом он заявил в интервью журнала Time.

«Меня не волнует, каким образом [кандидатов] утвердят, главное, чтобы это произошло», — сказал он.

Таким образом политик ответил на вопрос об утверждении кандидатов на должности во время парламентских каникул, когда американский президент имеет право временно назначать чиновников без одобрения Сената.

Ранее Трамп заявил, что новая администрация Соединенных Штатов пока не станет раскрывать информацию о том, готова ли она сократить военную помощь Украине, если та откажется проводить мирные переговоры с Россией.